Саудовский клуб готовит щедрое предложение для Куртуа

Бельгийский голкипер может получить многомиллионный контракт.
Сегодня, 09:32       Автор: Игорь Мищук
Тибо Куртуа / Getty Images
Основной вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Defensa Central, в подписании 33-летнего голкипера заинтересован неназванный клуб из этой ближневосточной страны.

Отмечается, что бельгийцу готовы предложить трехлетний контракт на общую сумму в 90 миллионов евро - 30 миллионов евро за сезон.

Действующий трудовой договор Куртуа с Реалом рассчитан до июня 2027 года.

В нынешнем сезоне бельгийский голкипер провел за мадридцев 23 матча во всех турнирах, пропустив 20 голов, а в десяти поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что президент Реала Флорентино Перес не намерен отпускать звездного бразильца из команды.

