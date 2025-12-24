Перес не намерен отпускать звездного бразильца из Реала

Президент мадридского Реала Флорентино Перес хочет сохранить Винисиуса Жуниора.

По данным Marca, Винисиус может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, ведь вингер засомневался насчёт продления контракта с Реалом, который истекает в 2027 году.

Однако президент мадридского клуба не хочет, чтобы бразилец покинул команду, и внутри клуба хотят как можно скорее продлить соглашение с Винисиусом.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

