iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Перес не намерен отпускать звездного бразильца из Реала

Президент настроен сохранить Винисиуса несмотря на недовольство болельщиков.
Сегодня, 16:44       Автор: Валентина Чорноштан
Флорентино Перес и Винисиус Жуниор / Getty Images
Флорентино Перес и Винисиус Жуниор / Getty Images

Президент мадридского Реала Флорентино Перес хочет сохранить Винисиуса Жуниора.

По данным Marca, Винисиус может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, ведь вингер засомневался насчёт продления контракта с Реалом, который истекает в 2027 году.

Однако президент мадридского клуба не хочет, чтобы бразилец покинул команду, и внутри клуба хотят как можно скорее продлить соглашение с Винисиусом.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

К слову, Манчестер Юнайтед готовит масштабный апгрейд на своём стадионе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорентино Перес Реал Мадрид Винисиус Жуниор

Статьи по теме

Бывший игрок Барселоны объяснил, почему Алонсо тяжело удерживать команду Реала в узде Бывший игрок Барселоны объяснил, почему Алонсо тяжело удерживать команду Реала в узде
Лион объявил о переходе Эндрика Лион объявил о переходе Эндрика
Тренер Реала самокритично оценил победу над Севильей Тренер Реала самокритично оценил победу над Севильей
Реал в большинстве одержал победу над Севильей Реал в большинстве одержал победу над Севильей

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Алжир и Кот-д'Ивуар стартуют на КАН
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Другие страны18:39
Томас Мюллер объяснил, почему решился покинуть Баварию
Бокс18:06
Джейк Пол рассказал, что для него сейчас важнее бокса
Европа17:46
В Ливерпуле рассматривают дальнейшую карьеру Салаха
НБА17:28
Денверу не до радости. Джонсон травмировался в игре с Мэверикс
Европа16:44
Перес не намерен отпускать звездного бразильца из Реала
Биатлон16:17
Бывший президент ФБУ оценил дебют молодых биатлонистов Украины на Кубке мира
Европа15:51
МЮ готовит масштабный апгрейд Олд Траффорд перед будущими проектами
Европа15:31
Бывший игрок Барселоны объяснил, почему Алонсо тяжело удерживать команду Реала в узде
НБА15:09
Сербский центровой обошёл легенду НБА Лэрри Берда
Европа14:51
Дуэт нападающих вернулся в обойму Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK