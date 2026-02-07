iSport.ua
Реал предложил контракт защитнику Ливерпуля

Королевский клуб работает на перспективу.
Вчера, 09:24       Автор: Антон Федорцив
Ибраима Конате / Getty Images
Ибраима Конате / Getty Images

Центрбек сборной Франции Ибраима Конате получил возможность покинуть английский Ливерпуль. Мадридский Реал вышел на защитника с предложением, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

"Сливочные" готовы предоставить французу 5-летний контракт. Конате в случае согласия достанется Реалу бесплатно. Договор центрбека с мерсисайдцами действует до конца сезона, а переговоры о новом не увенчались успехом.

В нынешней кампании Конате провел 31 поединок во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. На Энфилд он перебрался летом 2021 года. Ранее защитник защищал цвета немецкого РБ Лейпциг и французского Сошо.

К слову, испанская Барселона приняла окончательное решение по арендованному нападающему Маркусу Рэшфорду.

