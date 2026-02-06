Пилот Макларен показал шлем для нового сезона

Оскар Пиастри не стал выдумывать что-то новое.

Пилот Макларен Оскар Пиастри показал свой 8лем для предстоящего сезона.

Видео со своеобразной презентацией появилось в социальных сетях австралийского пилота.

В целом, новый шлем мало чем отличается от старого. Пиастри решил сохранить те же цвета и узнаваемые элементы.

Job done, harder than it looks pic.twitter.com/q2SAo4kc1n — Oscar Piastri (@OscarPiastri) February 6, 2026

Напомним, что в прошлом сезоне Оскар Пиастри занял третью строчку в личном зачёте, хотя и лидировал вначале сезона.

Ранее также сообщалось, что ФИА намерена все же сменить правила касательно спорных моторов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!