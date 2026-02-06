iSport.ua
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона

Оскар Пиастри не стал выдумывать что-то новое.
Вчера, 23:20       Автор: Андрей Безуглый
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларен Оскар Пиастри показал свой 8лем для предстоящего сезона.

Видео со своеобразной презентацией появилось в социальных сетях австралийского пилота.

В целом, новый шлем мало чем отличается от старого. Пиастри решил сохранить те же цвета и узнаваемые элементы.

Напомним, что в прошлом сезоне Оскар Пиастри занял третью строчку в личном зачёте, хотя и лидировал вначале сезона.

Ранее также сообщалось, что ФИА намерена все же сменить правила касательно спорных моторов.

