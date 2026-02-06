Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026

Валид Реграги решил, что так будет лучше после поражения Сенегалу.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подал в отставку, пишет Foot Mercato.

Такое решение специалист принял после поражение в финале КАН против Сенегала. Он считает, что команда должна была лучше выступить.

При этом Марокканская футбольная федерация (FRMF) не торопится принимать отставку Реграги.

Во-первых, в федерации не считают, что тренер заслужил отставку, а во-вторых, до ЧМ-2026 осталось всего шесть месяцев.

