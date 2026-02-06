iSport.ua
Вингер Реала пропустит пару матчей

Родриго выбыл с небольшой травмой.
Вчера, 21:10       Автор: Андрей Безуглый
Родриго / Getty Images
Вингер Реала Родриго пропустит следующие два матча, сообщает пресс-служба клуба.

У бразильца был выявлен тендиноз сухожилия правой ноги. Предположительно он пропустит два матча.

В следующих двух матчах Реал встретится с Валенсией и Сосьедадом. Эти матчи Родриго точно пропустит.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 26 матчей, отличившись тремя голами и шестью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Виталий Миколенко вернулся после травмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родриго Гоэс

