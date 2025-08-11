Манчестер Сити обратил внимание на звезду Реала

Родриго может все-таки сменить клуб этим летом.

Манчестер Сити рассматривает возможность трансфера Родриго, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что клуб уже покинул Джек Грилиш, также вскоре могут уйти Джеймс Макати и Савио.

А потому "горожанам" нужно срочное усиление в атаку. Родриго как раз находится в подвешенном состоянии в Реале, а Гвардиоле всегда нравился бразилец.

К тому же мадридцы легко отпустят игрока, если за него предложат требуемые 100 млн евро, что для Сити не будет проблемой.

Ранее также Бавария продала свою звезду в Саудовскую Аравию.

