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Тоттенхэм всерьез рассматривает подписание звезды Реала

Родриго стал бы идеальной замену Сону.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Тоттенхэм хотел бы подписать Родриго, пишет AS.

По информации  издания, в Лондоне уверены, что бразилец станет идеальной заменой Сон Хын Мину.

Также "шпоры" готовы заплатить за игрока требуемые деньги (около 100 млн евро), однако они не уверены, что трансфер возможен.

В первую очередь в Тоттенхэме считают, что если интерес Ливерпуля станет более предметным, то бразилец предпочтет "красных".

На текущий момент ситуация с Родриго в целом находится в подвешенном состоянии.

Ранее также Тоттенхэм уже подписал полузащитника Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родриго Гоэс

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