Тоттенхэм оформил переход хавбека Баварии

Полузащитник сборной Португалии Жуан Пальинья вернулся в английскую Премьер-лигу. Лондонский Тоттенхэм согласовал его трансфер с мюнхенской Баварией, сообщает официальный сайт клуба.

"Шпоры" арендовали хавбека на грядущий сезон ориентировочно за 5 млн евро. У победителя Лиги Европы будет опция выкупа Пальиньи. Он присоединится к Тоттенхэму после получения визы.

В прошлой кампании Пальинья провел 25 матчей во всех турнирах без результативных действий. В прошлом году Бавария отдала за него 51 млн евро лондонскому Фулхэму. Контракт хавбека с мюнхенцами действует до лета 2028 года.

Тем временем лондонский Челси закрыл трансфер защитника Йоррела Хато.

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