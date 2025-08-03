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Челси официально представил нового защитника

Йоррел Хато присоединился к лондонцам.
Сегодня, 20:27       Автор: Андрей Безуглый
Йоррел Хато / Chelsea FC
Йоррел Хато / Chelsea FC

Челси официально завершил трансфер Йоррела Хато.

19-летний защитник обошелся лондонскому клубу в 43,5 млн евро.

Сам Хато подписал с клубом долгсрочный контракт до 2032 года.

В прошлом сезоне защитник провел 21 матч в рамках Эредивизии, отличившись двумя голами и шестью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Милан намерен подписать нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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