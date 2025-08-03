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Футбол

Милан составил шорт-лист нападающих

Дарвин Нуньес считается приоритетом.
Сегодня, 19:28       Автор: Андрей Безуглый
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Милан намерен усилить линию атаку в это трансферное окно, пишет Sky Sport Italia.

По информации издания, "россонери" составили список бомбардиров, которые могут пополнить итальянский клуб.

Ключевым игроком Милан обозначил Дарвина Нуньеса, хотя этот трансфер оценивается как очень сложные.

Альтернативой уругвайц являются Расмус Хейлунд и Душан Влахович, однако и их подписать будет непросто.

Наиболее вероятным трансфером на текущий момент считается лучший бомбардир Ренна Арно Калимуэндо.

Ранее также сообщалось, что лидер другого клуба Серии А потребовал трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Дарвин Нуньес

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