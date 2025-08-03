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Футбол

Лидер топ-клуба Серии А обвинил его в нарушении договоренностей и подал запрос на трансфер

Адемола Лукман желает покинуть Аталанту.
Сегодня, 15:39       Автор: Василий Медвидь
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Лидер итальянской Аталанты Адемола Лукман пошел на конфронтацию с клубом.

Нигериец вышел в публичное пространство с заявлением, в котором заявил, что руководство не сдержало обещаний, которые дало ему, и официально попросил о трансфере.

"Я надеюсь, что вместе с клубом мы сможем как можно быстрее найти взаимовыгодное решение для всех сторон.

За последние три года в Аталанте я отдал абсолютно все. Не только как футболист, но и как человек. Я всегда с гордостью носил футболку клуба и старался представлять этот клуб и город Бергамо с сердцем, страстью и преданностью.

Я приехал сюда с надеждой помочь этому особому клубу развиваться, и вместе мы создали воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Победа в Лиге Европы и то, что я стоял бок о бок с моими товарищами по команде той ночью в Дублине, празднуя вместе с нашими болельщиками, было одним из самых гордых моментов моей карьеры. Я до сих пор чувствую мурашки по коже, когда вспоминаю об этом.

Аталанта, а особенно ее болельщики, стали частью меня. С момента приезда я чувствовал себя здесь как дома и всегда старался отблагодарить за эту любовь — даже в моменты, когда за кулисами все было не так просто.

Именно поэтому мне так трудно писать это. Я любил каждое мгновение, но чувствую, что сейчас, после трех замечательных лет в Бергамо, пришло время двигаться дальше и открывать для себя новые приключения. В прошлом к Аталанте обращались многочисленные клубы, и я всегда оставался верным. Однако я и владельцы клуба пришли к соглашению, что сейчас самое время, и клуб четко дал мне понять, что если поступит справедливое предложение, они позволят мне перейти.

Несмотря на то, что сейчас я получил предложение, которое, по моему мнению, соответствует тому, о чем мы договаривались, к сожалению, клуб блокирует эту возможность по причинам, которые я не понимаю.

В результате, после многих месяцев нарушенных обещаний и, по моему мнению, плохого отношения ко мне как к человеку и как к профессиональному футболисту, к сожалению, я чувствую, что у меня нет другого выбора, кроме как высказать свое мнение о том, что я считаю правильным, и чувствую, что хватит уже хватит. Я могу подтвердить, что сейчас подал официальную заявку на трансфер.

Даже в самые тяжелые моменты, которые я пережил, многие из которых остались личными и конфиденциальными, я всегда старался ставить клуб, болельщиков и команду на первое место и надеялся, что дело не дойдет до этого, но, к сожалению, я чувствую, что сейчас у меня нет выбора.

Болельщикам – сердцу этого клуба – я хочу сказать следующее: мне очень жаль, что дело дошло до такого. Надеюсь, вы сможете понять эту чрезвычайно сложную ситуацию. Речь идет просто о том, чтобы отстаивать то, что я считаю справедливым и правильным. Вы всегда оказывали мне невероятную поддержку, и связь, которую мы создали вместе, является особенной.

С любовью и благодарностью, Адемола", - написал нигериец в своих соцсетях.

Напомним, что в услугах Лукмана заинтересован Интер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адемола Лукман

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