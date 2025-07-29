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Футбол

Интер получил очередной отказ от Аталанты

Клуб оценивает Адемолу Лукмана в 50 млн евро.
Вчера, 23:51       Автор: Андрей Безуглый
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Аталанта отклонила очередное предложение Интера по Адемоле Лукману.

"Нерадзурри" предложили за форварда 42+3 млн евро, и это было уже второе предложение.

При этом Аталанта оценивает игрока минимум в 50 млн евро.

Однако клуб готов пойти на компромисс и согласен продать Лукмана за 45+5 млн евро.

В прошлом сезоне Адемола Лукман провел 31 матч в рамках Серии А, забив 15 голов.

Ранее также сообщалось, что опытный хавбек пополнит состав новичка АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адемола Лукман

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