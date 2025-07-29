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Футбол

Новичок АПЛ убедил на трансфер опытного хавбека

Гранит Джака станет капитаном новой команды.
Вчера, 23:22       Автор: Андрей Безуглый
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images

Гранит Джака станет игроком Сандерленда, пишет Blick.

Издание утверждает, что игрока сумел убедить лично владелец клуба. Кирил Луи-Дрейфус несколько раз звонил хавбеку, стараясь его переубедить.

32-летний футболист подпишет контракт до 2028 года с зарплатой в 4,5 млн евро чистыми. Байер же получит 15+5 млн евро.

Кроме того Джака сразу же станет капитаном команды.

Уже сегодня футболист вместе с семьей должен прилететь в Англию для медосмотра и подписания контракта.

Ранее также Манчестер Сити решил отпустить своего вратаря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гранит Джака

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