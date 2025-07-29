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Футбол

Манчестер Сити готов отпустить своего вратаря

Штефан Ортега будет искать себе новый клуб.
Вчера, 22:57       Автор: Андрей Безуглый
Штефан Ортега / Getty Images
Штефан Ортега / Getty Images

Манчестер Сити готов отпустить Штефана Ортегу, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, сегодня "горожане" официально завершили трансфер Джеймса Траффорда.

32-летний оказался не нужен теперь клубу, и ему предложили искать себе новый клуб.

Сейчас Ортегой интересуются несколько английский и турецких клубов, но намерения кипера пока неясны.

Штефан Ортега провел за Манчестер Сити три сезона, в течение которых провел 56 матчей, пропустив 51 гол.

Ранее также экс-игрок Реала получил предложение из Мексики.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штефан ортега

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