В Сити решили, кто станет первым номером в случае ухода Эдерсона

Манчестер Сити не будет покупать нового голкипера этим летом, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, есть большая вероятность, что основной кипер "горожан" Эдерсон вскоре отправится в Саудовскую Аравию.

В случае ухода бразильца, руководство Сити сделает первым номером 31-летнего Штефана Ортегу.

"Горожане" не намерены тратить деньги на Облака или Доннарумму, несмотря на сообщения некоторых СМИ.

Напомним, что в прошлом сезоне Ортега провел 20 матчей и пропустил 20 голов.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль работает над громким трансфером.

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