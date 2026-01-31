iSport.ua
Футбол

Ортега близок к уходу из Манчестер Сити

Ноттингем Форест активно работает над подписанием голкипера.
Сегодня, 08:35       Автор: Валентина Чорноштан
Штефан Ортега / Getty Images
Ноттингем Форест собирается подписать вратаря Манчестер Сити.

"Горожане" не против продать Штефана Ортегу, ведь в нынешнем сезоне немец не провёл ни одного матча за Сити.

Отмечается, что в услугах голкипера заинтересованы ещё несколько клубов, но "лесники" активно ведут переговоры о трансфере.

Добавим, что Штефан надеется, что сможет покинуть команду до конца зимнего трансферного окна.

ТакжеНоттингем Форест готов подписать форварда Интера.

