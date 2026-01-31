Ортега близок к уходу из Манчестер Сити
Ноттингем Форест собирается подписать вратаря Манчестер Сити.
"Горожане" не против продать Штефана Ортегу, ведь в нынешнем сезоне немец не провёл ни одного матча за Сити.
Отмечается, что в услугах голкипера заинтересованы ещё несколько клубов, но "лесники" активно ведут переговоры о трансфере.
Добавим, что Штефан надеется, что сможет покинуть команду до конца зимнего трансферного окна.
🚨🌳 EXCLUSIVE | Forest exploring deal to sign Stefan #Ortega.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 30, 2026
Talks are now underway with Manchester City. #NFFC
More teams are keen on him. Forest now pushing. Ortega is set to leave #MCFC before Deadline Day.@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/AKFTqmSIje
