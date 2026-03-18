Сан-Антонио разнёс Кингз и установил рекорд

10 игроков забросили трёхочковые, ни один не набрал 20 очков.
Сегодня, 14:40       Автор: Валентина Чорноштан
Сан-Антонио Сперс / Getty Images

В игре против Сакраменто команда из Сан-Антонио разгромила Кингз в гостях со счетом 132:104.

Сперс установили рекорд клуба по дальним броскам, реализовав 25 из 49 трехочковых.

Наибольшее количество бросков из-за дуги набрали форварды Джулиан Шэмпени (5 из 7) и Харрисон Барнс (4 из 5).

Также около 10 игроков забросили как минимум по одному трехочковому, однако ни один из баскетболистов Сан-Антонио не набрал 20 очков.

К слову, лидер  Милуоки временно вне игры после неудачного приземления.

