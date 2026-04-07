Вембаньяма покинул матч с Филадельфией из-за травмы

Тренер Сперс прокомментировал повреждения центового.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

В ночь на 7 апреля прошёл матч Сан-Антонио против Филадельфии, в котором лидер Сперс получил травму.

Виктор Вембаньяма во время игры столкнулся с форвардом Сиксерс во второй четверти, тем самым ушиб себе ребро.

После инцидента француз сразу отправился в раздевалку, хотя позже вернулся, но после нескольких минут игры центровой всё же попросил заменить его ещё раз и вернулся в раздевалку.

Как заявил тренер Сан-Антонио, если Виктор хотел вернуться на площадку, значит у него не всё так плохо, и он восстановится к ближайшей игре.

А вот кто точно не  восстановится это звезда Лейкерс, он не сыграет в игре против Оклахомы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Виктор Вембаньяма

