Ещё одна звезда Лейкерс не сыграет в игре против Оклахомы

К Луке Дончичу, Остину Ривзу и Маркусу Смарту присоединился Леброн Джеймс.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс сейчас проходит профилактику повреждения левой стопы.

Из-за этого участие звезды калифорнийской команды находится под вопросом. Добавим, что левая стопа беспокоила баскетболиста и в прошлом сезоне.

Некоторые источники сообщают, что Лейкерс уже внесли имя Леброна в список травмированных, что полностью исключает его участие в игре против Оклахомы.

Помимо Джеймса, в списке травмированных команды Лос-Анджелеса находятся Лука Дончич, Остин Ривз и Маркус Смарт.

