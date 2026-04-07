Баскетбол

Ещё одна звезда Лейкерс не сыграет в игре против Оклахомы

К Луке Дончичу, Остину Ривзу и Маркусу Смарту присоединился Леброн Джеймс.
Сегодня, 11:24       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Форвард Лейкерс Леброн Джеймс сейчас проходит профилактику повреждения левой стопы.

Из-за этого участие звезды калифорнийской команды находится под вопросом. Добавим, что левая стопа беспокоила баскетболиста и в прошлом сезоне.

Некоторые источники сообщают, что Лейкерс уже внесли имя Леброна в список травмированных, что полностью исключает его участие в игре против Оклахомы.

Помимо Джеймса, в списке травмированных команды Лос-Анджелеса находятся Лука Дончич, Остин Ривз и Маркус Смарт.

К слову, в НБА появится команда из  Лас-Вегаса. Известны возможные названия будущего клуба.

Статьи по теме

Лейкерс получили самое крупное поражение в сезоне Лейкерс получили самое крупное поражение в сезоне
Дончич обновил рекорд Кобе Брайанта Дончич обновил рекорд Кобе Брайанта
Звёздный форвард Лейкерс вновь повторил рекорд Абдул-Джаббара Звёздный форвард Лейкерс вновь повторил рекорд Абдул-Джаббара
Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры

Видео

Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
просмотров

Последние новости

Европа14:06
Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры
НБА13:49
Вембаньяма покинул матч с Филадельфией из-за травмы
Теннис13:27
Пегула высказалась об игре Стародубцевой после очной встречи
Европа12:47
Челси намерен сохранить ключевого хавбека
Лига Чемпионов12:08
Компани - о четвертьфинале ЛЧ: "Это самый сложный выездной матч"
Бокс11:48
Тедди Атлас - о бое Фьюри против Махмудова: "Атаки могут быть нерегулярными"
НБА11:24
Ещё одна звезда Лейкерс не сыграет в игре против Оклахомы
Формула 110:56
Известно, перейдет ли Хорнер в штаб новичка Формулы 1
Европа10:34
Камавинга может покинуть Реал
Европа09:49
Оценка Малиновского за игру против гранда Серии А
