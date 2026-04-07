В НБА появится команда из Лас-Вегаса

Новые клубы могут стоить до 10 миллиардов долларов.
Сегодня, 09:33       Автор: Валентина Чорноштан
T-Mobile Arena Лас Вегас / Getty Images

В конце марта появилась информация о том, что лига собирается расшириться до 32 команд.

Отмечается, что новые клубы будут созданы в Лас-Вегасе и Сиэтле, и их стоимость предположительно составит от 7 до 10 миллиардов долларов.

На текущий момент совет управляющих НБА будет рассматривать заявки от потенциальных владельцев и названия будущих клубов.

Добавим, что команда из Лас-Вегаса может получить названия Мираж, Скорпионс или Вайперс.

К слову, лидер Лейкерс отправляется на лечение в Европу.

Статьи по теме

Дюрант хочет вернуться в Сиэтл, если НБА пойдет на расширение лиги Дюрант хочет вернуться в Сиэтл, если НБА пойдет на расширение лиги
Комиссар НБА: Лас-Вегас - в числе первых городов на создание команды при расширении лиги Комиссар НБА: Лас-Вегас - в числе первых городов на создание команды при расширении лиги
ЛеБрон может стать владельцем команды из Лас-Вегаса при расширении НБА ЛеБрон может стать владельцем команды из Лас-Вегаса при расширении НБА
Грилиш после бурной вечеринки в Лас-Вегасе покинул ночной клуб с девушкой Грилиш после бурной вечеринки в Лас-Вегасе покинул ночной клуб с девушкой

Видео

Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой

