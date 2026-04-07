В НБА появится команда из Лас-Вегаса
В конце марта появилась информация о том, что лига собирается расшириться до 32 команд.
Отмечается, что новые клубы будут созданы в Лас-Вегасе и Сиэтле, и их стоимость предположительно составит от 7 до 10 миллиардов долларов.
На текущий момент совет управляющих НБА будет рассматривать заявки от потенциальных владельцев и названия будущих клубов.
This starts the NBA's 32-team expansion process. Multiple high-ranking officials have termed expansion as "when, not if." Now the NBA will examine Seattle and Las Vegas bids over the next several months, and whether to execute the new franchise purchases now or in a few years. https://t.co/Rkd0fZ41c7— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2026
Добавим, что команда из Лас-Вегаса может получить названия Мираж, Скорпионс или Вайперс.
