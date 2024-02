Комиссар НБА: Лас-Вегас - в числе первых городов на создание команды при расширении лиги

Несколькими днями ранее в Лас-Вегасе прошел Супербоул LVIII, победителем которого стали Канзас-Сити Чифс.

На фоне успеха события комиссар НБА Адам Сильвер во время шоу Пэта МакАфи заявил, что Лас-Вегас считается одним из главных кандидатов на создание команды, если лига решится на расширение.

"После этого года у нас остался еще один год по нашим телевизионным контрактам в США. И поэтому мы хотим выяснить, как будут выглядеть наши отношения со СМИ, а затем перейдем к расширению. Вегас определенно в нашем списке", - цитирует Сильвера The Athletic.

"Our summer league has become almost like a franchise in Vegas..



It's two weeks of basketball at a time of year in Vegas when there's not a lot else going on"



Adam Silver #PMSLive pic.twitter.com/zmwcVxQYQZ