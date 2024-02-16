Комиссар НБА: Лас-Вегас - в числе первых городов на создание команды при расширении лиги

В ближайшие несколько лет лучшая лига мира может получить несколько новых коллективов.

Несколькими днями ранее в Лас-Вегасе прошел Супербоул LVIII, победителем которого стали Канзас-Сити Чифс.

На фоне успеха события комиссар НБА Адам Сильвер во время шоу Пэта МакАфи заявил, что Лас-Вегас считается одним из главных кандидатов на создание команды, если лига решится на расширение.

"После этого года у нас остался еще один год по нашим телевизионным контрактам в США. И поэтому мы хотим выяснить, как будут выглядеть наши отношения со СМИ, а затем перейдем к расширению. Вегас определенно в нашем списке", - цитирует Сильвера The Athletic.

"Our summer league has become almost like a franchise in Vegas..



It's two weeks of basketball at a time of year in Vegas when there's not a lot else going on"



Adam Silver #PMSLive pic.twitter.com/zmwcVxQYQZ — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) February 14, 2024

Адам Сильвер неоднократно заявлял, что вопрос о расширении лиги будет обсуждаться после того, как НБА заключит новые телевизионные контракты, которые должны стать рекордными.

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Ранее стало известно, что новое спонсорское название получил внутрисезонный турнир НБА, который получился очень успешным, учитывая, что он проводился впервые в истории лиги.

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