Лидер Атланты установил новый рекорд франшизы по заброшенным трехочковым

За неполные шесть сезонов Трэй Янг сумел вписать себя в историю организации.

В ночь на четверг, 15 февраля, состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Атланта проиграла Шарлотт со счетом 99:122.

К сожалению фанатов Хоукс, эту игру провалил лидер их любимой команды Трэй Янг, набравший за 34 минуты всего 12 очков при 33%-ой реализации бросков с игры.

Однако даже при таком выступлении 25-летний разыгрывающий сумел записать на свой счет два попадания из-за дуги, что позволило ему отметиться весомым достижением.

Как сообщает официальный аккаунт Атланты в X, Янг стал новым рекордсменом франшизы по заброшенным трехочковым.

Теперь на его счету 1051 реализованный бросок с дальней дистанции - Трэй побил рекорд легенды клуба Муки Блэйлока.

Trae Young continues to re-write the record books 🥶



The 25 year old has made the most 3s in Hawks history 📈 pic.twitter.com/aDUEpjwDJY — Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 15, 2024

"Спасибо Муки, что задал планку для таких игроков, как я! Честь для меня", - написал Янг после матча в социальных сетях.

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Ранее стало известно, что Голден Стэйт запланировал масштабные действия на будущее межсезонье, которые включают в себя приглашение ЛеБрона Джеймса, Янниса Адетокумбо, Пола Джорджа или Кевина Дюранта.

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