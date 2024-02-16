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Баскетбол

Лидер Атланты установил новый рекорд франшизы по заброшенным трехочковым

За неполные шесть сезонов Трэй Янг сумел вписать себя в историю организации.
Сегодня, 17:34
Трэй Янг / Getty Images
Трэй Янг / Getty Images

В ночь на четверг, 15 февраля, состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Атланта проиграла Шарлотт со счетом 99:122.

К сожалению фанатов Хоукс, эту игру провалил лидер их любимой команды Трэй Янг, набравший за 34 минуты всего 12 очков при 33%-ой реализации бросков с игры.

Однако даже при таком выступлении 25-летний разыгрывающий сумел записать на свой счет два попадания из-за дуги, что позволило ему отметиться весомым достижением.

Как сообщает официальный аккаунт Атланты в X, Янг стал новым рекордсменом франшизы по заброшенным трехочковым.

Теперь на его счету 1051 реализованный бросок с дальней дистанции - Трэй побил рекорд легенды клуба Муки Блэйлока.

"Спасибо Муки, что задал планку для таких игроков, как я! Честь для меня", - написал Янг после матча в социальных сетях.

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Ранее  стало известно, что Голден Стэйт запланировал масштабные действия на будущее межсезонье, которые включают в себя приглашение ЛеБрона Джеймса, Янниса Адетокумбо, Пола Джорджа или Кевина Дюранта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Атланта Хоукс Трэй Янг

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