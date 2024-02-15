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Баскетбол

Если не ЛеБрон: Уорриорз мечтают заполучить Янниса, Джорджа или Дюранта

У фронт-офиса "воинов" масштабные планы на будущее межсезонье.
Сегодня, 19:17
Стеф Карри и Кевин Дюрант / Getty Images
Стеф Карри и Кевин Дюрант / Getty Images

Во время дедлайна обменов Голден Стэйт безуспешно пытался оформить обмен главной звезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Как сообщает The Athletic, после этой неудачи надежды Уорриорз заполучить "Короля" не умерли. "Воины" по-прежнему хотят найти для Стефа Карри полноценную вторую звезду.

В будущее межсезонье Голден Стэйт хотят попытаться договориться с ЛеБроном, если он откажется от опции игрока на сезон-2024/25 и выйдет на рынок свободных агентов.

Если же эта идея с Джеймсом снова провалится, у коллектива из Сан-Франциско есть три запасных варианта.

Первый вариант, он же "вариант мечты", это Яннис Адетокумбо. Однако проблема заключается в новом многолетнем контракте, который лидер Милуоки подписал в октябре 2023 года.

Вторым по списку идет форвард Клипперс Пол Джордж, чья ситуация идентична с ЛеБроном. У PG13 есть опция игрока на следующий сезон, от которой он может отказаться. Лос-Анджелес в свою очередь пытается договориться о продлении с игроком.

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Опцией №3, которая может шокировать, выступает возвращение Кевина Дюранта, у которого остается еще два года по контракту с Финиксом.

Однако Уорриорз также рассматривают вариант, при котором они откажутся от звезды со стороны ради развития своей собственной. В роли такого игрока выступает Джонатан Куминга.

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