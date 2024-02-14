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Орландо вывел из обращения игровой номер Шакила О'Нила

Впервые в истории организации была проведена подобная церемония.
Сегодня, 08:58
Шакил О'Нил / Getty Images
Шакил О'Нил / Getty Images

Сразу после завершения матча против Оклахомы (113:127) Орландо провел особенную для франшизы церемонию.

Как сообщает ESPN, Мэджик организовали первую для себя церемонию выведения из обращения игрового номера. Виновником данного торжества стал четырехкратный чемпион НБА (но не в составе Орландо), MVP НБА и трехкратный MVP Финала НБА Шакил О'Нил.

Примечательно, что организация пошла на этот шаг в свой юбилейный, 35-й сезон в НБА.

Источник: Getty Images

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"Знаете, есть старая поговорка: никогда не забывай, откуда ты родом. И моя профессиональная карьера началась здесь. Я живу здесь почти всю свою жизнь. Фанаты были гостеприимны. Люди были очень, очень гостеприимны. Я никогда не думал, что этот день настанет",  сказал во время церемонии Шак.

Орландо задрафтовал Шакила О'Нила под общим первым пиком на дратфе 1992 года. В составе Мэджик один из самых доминирующих бигменов в истории лиги провел четыре сезона.

О'Нил стал лишь третьим игроком в истории НБА, чей игровой номер был выведен из обращения тремя разными франшизами (34-й в Лейкерс, 32-й в Майами, 32-й в Орландо).

До него таким достижением могли похвастаться Уилт Чемберлен (13-й в Филадельфии, Голден Стэйт и Лейкерс) и Пит Маравич (44-й в Атланте, 7-й в Юте и Новом Орлеане).

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