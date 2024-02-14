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Баскетбол

НБА: Майами без Батлера разгромил Милуоки, Лень и Сакраменто проиграли Финиксу

Представляем вашему вниманию результаты и видеообзоры прошедших баскетбольных поединков.
Сегодня, 08:23
Джош Окоги и Алексей Лень / Getty Images
Джош Окоги и Алексей Лень / Getty Images

В ночь на среду, 14 февраля, прошло шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Бостон вновь без помощи Святослава Михайлюка обыграл на выезде Бруклин, а Алексей Лень сыграл семь минут против Финикса и собрал три подбора, что не помогло Сакраменто победить.

Бруклин - Бостон 110:118 (30:36, 27:36, 25:26, 28:20)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Джейсон Тейтум (Бостон) - 41 очко, 14 подборов, 5 передач, 2 перехвата
  • Микал Бриджес (Бруклин) - 27 очков, 2 подбора, 3 передачи
  • Кэмерон Томас (Бруклин) - 26 очков, 2 подбора, 4 передачи, 2 перехвата

Орландо - Оклахома 113:127 (32:31, 20:29, 30:32, 31:35)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Джейлен Уильямс (ОКС) - 33 очка, 2 подбора, 3 передачи
  • Шай Гилджес-Александер (ОКС) - 32 очка, 3 подбора, 5 передач, 2 перехвата
  • Паоло Банкеро (Орландо) - 23 очка, 6 подбора, 10 передач

Милуоки - Майами 97:123 (28:40, 24:29, 24:29, 21:25)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Никола Йович (Майами) - 24 очка, 7 подборов, 3 передачи
  • Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 23 очка, 11 подборов, 8 передач, 2 блок-шота
  • Данкан Робинсон (Майами) - 23 очка, 3 подбора, 5 передач, 2 перехвата

Портленд - Миннесота 109:121 (26=5:37, 26:22, 32:25, 26:37)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Энтони Эдвардс (Миннесота) - 41 очко, 4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата
  • Деандре Эйтон (Портленд) - 22 очка, 16 подборов, 1 передача
  • Анферни Саймонс (Портленд) - 20 очков, 3 подбора, 5 передач

Финикс - Сакраменто 130:125 (38:39, 26:28, 30:25, 36:33)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Де'Аарон Фокс (Сакраменто) - 40 очков, 9 подборов, 6 передач, 3 перехвата
  • Домантас Сабонис (Сакраменто) - 35 очков, 18 подборов, 12 передач, 3 блок-шота
  • Кевин Дюрант (Финикс) - 28 очков, 11 подборов, 4 передачи

Лейкерс - Детройт 125:111 (34:24, 37:24, 28:31, 26:32)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • ЛеБрон Джеймс (ЛАЛ) - 25 очков, 1 подбор, 8 передач
  • Д'Анджело Расселл (ЛАЛ) - 21 очко, 2 подбора, 3 передачи
  • Энтони Дэвис (ЛАЛ) - 20 очков, 14 подборов, 4 передачи, 6 блок-шотов

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