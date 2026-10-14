Курьез в НБА: игрок Орландо забил головой

Форвард Орландо Мэджик Ноа Пенда стал автором необычного эпизода в предсезонном матче НБА против Кливленд Кавальерс.

Во время одной из атак Пенда попытался выполнить данк, но мяч ударился ему в голову, отскочил вверх и пролетел через кольцо снизу вверх.

Однако судьи не засчитали очки и зафиксировали нарушение правил.

Согласно правилам НБА, мяч не может проходить через кольцо снизу вверх. В таком случае владение передается команде соперника, даже если мяч оказывается над кольцом.

Сам матч завершился победой Орландо со счетом 132:116. Самым результативным игроком встречи стал Паоло Банкеро, набравший 24 очка.

Видео курьезного эпизода опубликовала официальная страница NBA on NBC в Instagram.

Напомним, украинец Михайлюк стал лучшим по показателю "плюс-минус" в предсезонном матче Юты.

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