Голден Стэйт и Филадельфия пытались договориться с Лейкерс о трейде ЛеБрона
Неожиданными историями, которые произошли во время дедлайна обменов и немногим ранее, поделилась журналистка ESPN Рамона Шелберн.
Голден Стэйт контактировал с Лейкерс в дедлайн обменов, чтобы попытаться организовать трейд ЛеБрона Джеймса.
Владелец "воинов" Джо Лэйкоб связывался с владелицей "озерников" Джини Басс, а в роли посредника выступил форвард ГСУ Дрэймонд Грин, который является хорошим другом "Короля".
Однако команда из Лос-Анджелеса ясно дала понять, что не намерена отпускать 39-летнюю звезду. Но Басс сказала, что Лэйкобу нужно связаться с агентом игрока Ричем Полом, чтобы узнать, что ЛеБрон думает на этот счет.
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Его ответ разочаровал владельца Уорриорз и генерального менеджера Майка Данливи - Джеймс не выразил заинтересованности в таком переходе. Когда же Данливи связался с генменеджером Лос-Анджелеса Робом Пелинкой, то он получил тот же ответ.
Примечательно, что выменять ЛеБрона за неделю до дедлайна попыталась еще и Филадельфия.
После того, как Джеймс опубликовал твит с песочными часами после поражения от Атланты, президент по баскетбольным операциям 76-х Дэрил Мори попытался договориться об обмене форварда.
Но он потерпел неудачу. Более того, Пелинка спросил у Мори насчет возможности выменять Джоэла Эмбиида. На этом их короткий разговори и закончился.
Напомним, что в итоге Лейкерс и Голден Стэйт оказались среди тех команд, кто не выменял ни одного игрока во время дедлайна.
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