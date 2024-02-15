Голден Стэйт и Филадельфия пытались договориться с Лейкерс о трейде ЛеБрона

"Король" мог оказаться в одной команде со Стефом Карри или Джоэлем Эмбиидом.

Неожиданными историями, которые произошли во время дедлайна обменов и немногим ранее, поделилась журналистка ESPN Рамона Шелберн.

Голден Стэйт контактировал с Лейкерс в дедлайн обменов, чтобы попытаться организовать трейд ЛеБрона Джеймса.

Владелец "воинов" Джо Лэйкоб связывался с владелицей "озерников" Джини Басс, а в роли посредника выступил форвард ГСУ Дрэймонд Грин, который является хорошим другом "Короля".

Однако команда из Лос-Анджелеса ясно дала понять, что не намерена отпускать 39-летнюю звезду. Но Басс сказала, что Лэйкобу нужно связаться с агентом игрока Ричем Полом, чтобы узнать, что ЛеБрон думает на этот счет.

Рич Пол / Источник: Getty Images

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Его ответ разочаровал владельца Уорриорз и генерального менеджера Майка Данливи - Джеймс не выразил заинтересованности в таком переходе. Когда же Данливи связался с генменеджером Лос-Анджелеса Робом Пелинкой, то он получил тот же ответ.

Примечательно, что выменять ЛеБрона за неделю до дедлайна попыталась еще и Филадельфия.

После того, как Джеймс опубликовал твит с песочными часами после поражения от Атланты, президент по баскетбольным операциям 76-х Дэрил Мори попытался договориться об обмене форварда.

Но он потерпел неудачу. Более того, Пелинка спросил у Мори насчет возможности выменять Джоэла Эмбиида. На этом их короткий разговори и закончился.

Напомним, что в итоге Лейкерс и Голден Стэйт оказались среди тех команд, кто не выменял ни одного игрока во время дедлайна.

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