iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Голден Стэйт и Филадельфия пытались договориться с Лейкерс о трейде ЛеБрона

"Король" мог оказаться в одной команде со Стефом Карри или Джоэлем Эмбиидом.
Сегодня, 17:41
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Неожиданными историями, которые произошли во время дедлайна обменов и немногим ранее, поделилась журналистка ESPN Рамона Шелберн.

Голден Стэйт контактировал с Лейкерс в дедлайн обменов, чтобы попытаться организовать трейд ЛеБрона Джеймса.

Владелец "воинов" Джо Лэйкоб связывался с владелицей "озерников" Джини Басс, а в роли посредника выступил форвард ГСУ Дрэймонд Грин, который является хорошим другом "Короля".

Однако команда из Лос-Анджелеса ясно дала понять, что не намерена отпускать 39-летнюю звезду. Но Басс сказала, что Лэйкобу нужно связаться с агентом игрока Ричем Полом, чтобы узнать, что ЛеБрон думает на этот счет.

Рич Пол
Рич Пол / Источник: Getty Images

Читай также: Стюарт был арестован за то, что он ударил соперника за несколько часов до матча Финикса и Детройта

Его ответ разочаровал владельца Уорриорз и генерального менеджера Майка Данливи - Джеймс не выразил заинтересованности в таком переходе. Когда же Данливи связался с генменеджером Лос-Анджелеса Робом Пелинкой, то он получил тот же ответ.

Примечательно, что выменять ЛеБрона за неделю до дедлайна попыталась еще и Филадельфия.

После того, как Джеймс опубликовал твит с песочными часами после поражения от Атланты, президент по баскетбольным операциям 76-х Дэрил Мори попытался договориться об обмене форварда.

Но он потерпел неудачу. Более того, Пелинка спросил у Мори насчет возможности выменять Джоэла Эмбиида. На этом их короткий разговори и закончился.

Напомним, что в итоге Лейкерс и Голден Стэйт оказались среди тех команд, кто не выменял ни одного игрока во время дедлайна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс дедлайн Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз

Статьи по теме

Сын Бекхэма поставил в одно сравнение ЛеБрона и пилота МакЛарен Сын Бекхэма поставил в одно сравнение ЛеБрона и пилота МакЛарен
Новичок Лейкерс получит "невероятный" бонус, если команда станет чемпионом НБА Новичок Лейкерс получит "невероятный" бонус, если команда станет чемпионом НБА
Игрок, которого лишили бонуса за выступления, подпишется с Лейкерс Игрок, которого лишили бонуса за выступления, подпишется с Лейкерс
Моуринью - об увольнении из Ромы: Меня "выбили" люди, мало что знающие о футболе Моуринью - об увольнении из Ромы: Меня "выбили" люди, мало что знающие о футболе
Помочь журналистам

Видео

Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдет мужская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:52
Моуринью - об увольнении из Ромы: Меня "выбили" люди, мало что знающие о футболе
Биатлон18:50
Биатлон: онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира
Европа18:48
Мбаппе сообщил руководству ПСЖ о своем уходе будущим летом
Европа18:34
Лидер Тоттенхэма повредил палец во время стычки с партнером по сборной
Европа18:30
Состав Манчестер Юнайтед в 2023 году стал самым дорогим в истории футбола
Европа18:20
Не сбывшиеся мечты: Конте рассказал, кого в свое время хотел подписать в Челси
Украина18:04
Стала известна дата запуска UPL TV и его формат
Украина17:58
Сборная Украины может получить нового технического спонсора
Украина17:53
Судаков рассказал, в каких чемпионатах он хотел бы выступать
НБА17:41
Голден Стэйт и Филадельфия пытались договориться с Лейкерс о трейде ЛеБрона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK