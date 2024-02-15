Стюарт был арестован за то, что он ударил соперника за несколько часов до матча Финикса и Детройта
В ночь с 14 на 15 февраля состоялся матч между Детройтом и Финиксом в рамках Национальной баскетбольной ассоциаиции.
За несколько часов до встречи произошел скандал. Айзея Стюарт ударил центрового Финикса Дрю Юбенкса прямо на арене, в результате чего полиция арестовала его.
Читай также: Бывшего игрока НБА арестовали по обвинению в насилии в семье
На Стюарта был составлен протокол и он был отпущен. В матче он участвовал из-за растяжения левой лодыжки.
По словам Юбенкса, ссора произошла, когда он выходил на арену. Начался спор, и они столкнулись грудью к груди, а затем Стюаррт ударил его.
Нападение на Дрю Юбенкса было неспровоцированным, и подобные акты насилия неприемлемы. Мы однозначно поддерживаем Дрю и будем продолжать сотрудничество с местными правоохранительными органами и НБА", - говорится заявлении Финикса.
Напомним, на ISPORT доступны результаты соревновательного дня НБА.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!