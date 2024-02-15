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Баскетбол

Стюарт был арестован за то, что он ударил соперника за несколько часов до матча Финикса и Детройта

Дрю Юбенкс стал жертвой нападания.
Сегодня, 12:35
Айзея Стюарт / Getty Images
Айзея Стюарт / Getty Images

В ночь с 14 на 15 февраля состоялся матч между Детройтом и Финиксом в рамках Национальной баскетбольной ассоциаиции.

За несколько часов до встречи произошел скандал. Айзея Стюарт ударил центрового Финикса Дрю Юбенкса прямо на арене, в результате чего полиция арестовала его.

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На Стюарта был составлен протокол и он был отпущен. В матче он участвовал из-за растяжения левой лодыжки. 

По словам Юбенкса, ссора произошла, когда он выходил на арену. Начался спор, и они столкнулись грудью к груди, а затем Стюаррт ударил его. 

Нападение на Дрю Юбенкса было неспровоцированным, и подобные акты насилия неприемлемы. Мы однозначно поддерживаем Дрю и будем продолжать сотрудничество с местными правоохранительными органами и НБА", - говорится заявлении Финикса.

Напомним, на ISPORT доступны результаты соревновательного дня НБА.

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