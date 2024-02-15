НБА: Сакраменто с Ленем победил Денвер, Михайлюк помог Бостону крупно победить, поражения Юты и Голден Стэйт

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 15 февраля, состоялись 13 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Алексей Лень отыграл в матче Денвер - Сакраменто 5 минут 40 секунд, за которые набрал два очка и сделал три подбора.

Его соотечественник Святослав Михайлюк принял участие в победа Бостона над Бруклиным - два очка за более 13 минут.

Результаты матчей НБА за 14 февраля

Шарлотт – Атланта 122:99 (29:31, 32:24, 35:25, 26:19)

Шарлотт: Миллер (26 + 5 потерь), Мэнн (21 + 8 подборов + 6 передач), Бриджес (17), Ричардс (12 + 7 подборов), Коди Мартин (6 + 7 подборов) – старт; Г. Уильямс (15 + 10 подборов), Мицич (13), Сет Карри (9), Бертанс (3), Макгауэнс (0), Тор (0), Смит (0).

Атланта: Джонсон (19 + 12 подборов), Бей (14), Мюррэй (13 + 7 подборов), Янг (12 + 12 передач), Фернанду (6 + 12 подборов) – старт; Хантер (21), Богданович (12 + 5 потерь), Бафкин (2), Крейчи (0), Мэтьюз (0).

Филадельфия – Майами 104:109 (33:33, 29:27, 20:23, 22:26)

Филадельфия: Макси (30 + 7 передач), Хилд (22 + 10 передач + 5 потерь), Рид (18 + 12 подборов), Мартин (9), Убре (9) – старт; Каунсил (13), Пэйн (2), Бамба (1), Смит (0).

Майами: Хирро (23 + 7 подборов + 7 передач), Адебайо (23 + 14 подборов), Д. Робинсон (20), Калеб Мартин (8), Йович (3) – старт; Хайсмит (16), Хакес (12 + 9 подборов), Кэйн (2), Лав (2).

Орландо – Нью-Йорк 118:100 (27:36, 38:19, 24:22, 29:23)

Орландо: Банкеро (36 + 7 подборов), Ф. Вагнер (21 + 6 передач), Картер (9), Хьюстан (6), Блэк (4) – старт; Энтони (11), М. Вагнер (10), Айзек (8), Инглс (6), К. Харрис (4), Скофилд (3), Битадзе (0), Ховард (0), Куин (0), Окики (0).

Нью-Йорк: Брансон (33 + 6 передач), Ачиува (23 + 14 подборов), Беркс (13), Симс (8 + 8 подборов), Харт (4) – старт; Топпин (11), Макбрайд (8), Гибсон (0), Браун (0).

Бостон – Бруклин 136:86 (30:15, 38:17, 33:23, 35:31)

Бостон: Уайт (27), Тейтум (20 + 7 подборов + 9 передач), Порзингис (15), Хаузер (14), Холидэй (3) – старт; Притчард (28), Бриссетт (11), Корнет (8 + 8 подборов), Кета (8), Михайлюк (2), Уолш (0).

Бруклин: Бриджес (10), Клэкстон (6 + 8 подборов), Томас (5), Шредер (4), Финни-Смит (4) – старт; Уотфорд (15), Джонсон (9), Смит (7), Шарп (7), Бэйтс-Диоп (7), Уилсон (4), К. Джонсон (4), Уокер (4), Клауни (0).

Торонто – Индиана 125:127 (35:31, 36:34, 32:36, 22:26)

Торонто: Барнс (29 + 12 подборов + 8 передач + 6 потерь), Барретт (23 + 9 подборов), Пелтль (19 + 11 подборов), Куикли (14 + 7 передач), Трент (8) – старт; Б. Браун (12), Буше (10), Дик (7), Агбаджи (3), Нвора (0), Олиник (0).

Индиана: Сиакам (23 + 7 передач), Халибертон (21 + 12 передач), Джексон (15 + 11 подборов + 4 блок-шота), Нембард (14), Несмит (8) – старт; Топпин (15), Макдермотт (13), Шеппард (10), Макконнелл (6 + 6 передач), Тшибве (2).

Кливленд – Чикаго 108:105 (25:32, 18:17, 28:27, 37:29)

Кливленд: Митчелл (30 + 7 передач), Э. Мобли (14 + 9 подборов), Аллен (13 + 10 подборов), Гарлэнд (12 + 7 передач), Струс (7) – старт; Окоро (16), Ньянг (11), Леверт (5 + 9 передач).

Чикаго: Уайт (32 + 7 подборов), Дерозан (24 + 6 передач), Досунму (12), Драммонд (10 + 15 подборов), Вучевич (9 + 8 подборов) – старт; Карузо (10), Крэйг (8), Картер (0), Терри (0).

Мемфис – Хьюстон 121:113 (36:21, 22:28, 26:32, 37:32)

Мемфис: Джарен Джексон (18), Кеннард (17), В. Уильямс (15 + 7 подборов + 7 передач), Кончар (8), Альдама (7) – старт; Джексон (20 + 9 подборов), Стивенс (13), Гудвин (10), Роуз (8), З. Уильямс (5).

Хьюстон: Томпсон (19 + 12 подборов), Шенгюн (19 + 6 передач), Брукс (19 + 10 подборов), Смит (6 + 10 подборов), Грин (4) – старт; А. Холидэй (19), Грин (10), Хинтон (10), Тэйт (7), Уильямс (0).

Новый Орлеан – Вашингтон 133:126 (31:26, 37:34, 31:38, 34:28)

Новый Орлеан: Уильямсон (36 + 8 передач), Макколлум (26 + 6 передач), Ингрэм (18 + 8 передач), Валанчюнас (10), Джонс (6) – старт; Маршалл (13), Мерфи (13), Альварадо (7), Нэнс (4).

Вашингтон: Авдия (43 + 15 подборов), Пул (19 + 6 передач), Джонс (14 + 15 передач), Бэгли (14 + 10 подборов), Кулибали (6) – старт; Кисперт (20 + 6 передач), Шэмет (8), Холмс (2), Райт (0), Батлер (0), Оморуйи (0).

Даллас – Сан-Антонио 116:93 (25:32, 31:19, 32:14, 28:28)

Даллас: Ирвинг (34 + 9 подборов + 7 передач), Дончич (27 + 9 подборов + 8 передач + 5 потерь), Гэффорд (10 + 10 подборов), Грин (8), Вашингтон (3) – старт; Харди (13), Лайвли (8 + 4 блок-шота), Хардуэй (8), Пауэлл (3), Проспер (2), Уильямс (0), Д. Джонс (0), Лоусон (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (26 + 9 подборов), Васселл (11 + 6 передач), Сохан (10), Шэмпени (5), Джонс (4) – старт; Брэнэм (19), Уэсли (9 + 6 передач), Коллинз (6 + 12 подборов), К. Джонсон (3), Грэм (0), Осман (0), Мамукелашвили (0).

Юта – Лейкерс 122:138 (28:34, 41:36, 23:38, 30:30)

Юта: Секстон (18), Маркканен (16 + 8 подборов), Джордж (13 + 6 передач), Кесслер (12 + 7 подборов), Коллинз (11 + 10 подборов) – старт; Кларксон (17), Данн (12), Хортон-Такер (7), Хендрикс (7).

Лейкерс: Дэвис (39 + 15 подборов), Хатимура (36), Ривз (20 + 6 передач), Расселл (11 + 9 подборов + 16 передач), Принс (11) – старт; Динуидди (10), Хэйс (4), Уиндлер (3), Вуд (2).

Денвер – Сакраменто 98:102 (27:16, 26:25, 21:30, 24:31)

Денвер: Гордон (25 + 15 подборов), Портер (19), Йокич (15 + 8 передач), Джексон (12 + 9 передач), Дж. Холидэй (8) – старт; Ннаджи (8), К. Браун (5), Гиллеспи (3), Уотсон (3).

Сакраменто: Фокс (30 + 8 подборов + 8 передач), Барнс (20), Сабонис (20 + 13 подборов + 7 передач + 5 потерь), Хертер (8), Мюррэй (6) – старт; Монк (6), Лайлс (4), Митчелл (3), Дуарте (3), Лень (2), Эллис (0).

Финикс – Детройт 116:100 (37:25, 33:16, 29:28, 17:31)

Финикс: Дюрэнт (25 + 6 передач + 5 потерь), Гордон (13), Нуркич (10 + 13 подборов + 7 передач), Аллен (9 + 6 передач), Букер (7) – старт; С. Ли (12), Бол (9), О'Нил (9 + 7 подборов), Юбэнкс (6), Родди (5), Маледон (5), Д. Ли (4), Окоги (2), Литтл (0), Азубуйке (0).

Детройт: Фонтеккьо (18), Томпсон (14 + 7 подборов), Каннингем (13 + 8 передач + 5 потерь), Дюрен (7 + 9 подборов), Айви (2) – старт; Милтон (13 + 9 подборов), Фурнье (10), Эвбуомван (5), Браун (5), Сассер (4 + 6 передач), Уайзмен (3), Мускала (3), Флинн (3).

Голден Стэйт – Клипперс 125:130 (30:23, 29:29, 38:34, 28:44)

Голден Стэйт: Карри (42), Куминга (13 + 6 передач), Томпсон (11), Уиггинс (10), Др. Грин (9 + 9 подборов) – старт; Подземски (25 + 10 подборов + 8 передач), Муди (6), Луни (4), Киньонес (3), Пэйтон II (2), Сантос (0), Шарич (0).

Клипперс: Харден (26 + 7 передач), Джордж (24), Коффи (14), Зубац (13 + 8 подборов), Мэнн (9) – старт; Пауэлл (21), Уэстбрук (15 + 6 передач), Пламли (8), Бостон (0).

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