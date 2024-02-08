Инсайд Беверли и горькая судьба Динуидди: ТОП-10 событий дедлайна обменов НБА
В четверг, 8 февраля, состоялся дедлайн обменов НБА. У команд была последняя возможность существенно усилить ростер или расчистить место в зарплатной ведомости путем трейда.
Теперь организации смогут рассчитывать лишь на подписание свободных агентов, у которых будет свой крайний срок.
И несмотря на то, что дедлайн обменов 2024 года, откровенно говоря, разочаровал, все равно можно выделить некоторые громкие или просто забавные события.
ТОП-10 событий дедлайна НБА
- Новый инсайдер НБА: Патрик Беверли объявил о своем обмене до того, как об этом сообщили Шэмс Чарания и Эдриан Вожнаровски.
BREAKING: @patbev21 to the Milwaukee Bucks— Pat Bev Pod (@PatBevPod) February 8, 2024
К тому же, Беверли стал одноклубником Дэмиана Лилларда, с которым у него в прошлом был конфликт.
- Нью-Йорк обокрал Детройт, забрав Бояна Богдановича и Алека Беркса - претенденты на второй раунд плей-офф?
- Филадельфия нашла отличного "снайпера" в виде Бадди Хилда, у которого были проблемы с Индианой.
- Разочарование имени Голден Стэйт: "воины" провели всего один трейд, отправив Кори Джозефа в Индиану, получив драфт-пик второго раунда и деньги. Уход Боба Майерса дает о себе знать.
- Денвер, Клипперс, Майами, Лейкерс и Чикаго не провели ни одного обмена. Особенно в этом списке нужно выделить ЛАЛ и Буллз: первые так и не усилились (интересно, что об этом думает ЛеБрон), а вторые бездействовали третий год подряд.
- Путешественник Динуидди: если Чикаго три года подряд молчит, то Спенсер три года подряд меняет команду. В этот раз защитник отправился в Торонто, но там он вряд ли задержится - канадцы собираются отчислить его, чтобы не платить 1,5 миллиона долларов в виде бонусов за количество сыгранных матчей.
- Даллас получил неплохого бигмена в виде Дэниэла Гэффорда, отправив в Вашингтон Ришона Холмса.
- Оклахома решила добавить себе немного опыта, выменяв у Шарлотт Гордона Хэйуорда, отказавшись от Тре Манна, Дависа Бертанса и Василие Мицича.
- Милуоки разъединил братьев Лопесов: Робин отправился к Алексею Леню в Сакраменто (Вожнаровски написал, что Кингз отчислят его). Лопес, кстати, написал, что ему понравилось быть одноклубником Беверли на протяжении целых часа и 45 минут.
I enjoyed being teammates with Patrick Beverley for all of an hour and 45 minutes I'll never forget those times#Indelible— Robin Lopez (@rolopez42) February 8, 2024
- СКУКА: команды хоть и провели определенное количество трейдов, но ни один из них нельзя назвать по-настоящему громким. По сравнению с прошлым годом дедлайна словно и не было.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием звездного уик-энда НБА, который пройдет в Индианаполисе с 16 по 19 февраля.
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