Инсайд Беверли и горькая судьба Динуидди: ТОП-10 событий дедлайна обменов НБА

Даже в таком скучном дедлайне нашлось то, что может заинтересовать фанатов баскетбола.

В четверг, 8 февраля, состоялся дедлайн обменов НБА. У команд была последняя возможность существенно усилить ростер или расчистить место в зарплатной ведомости путем трейда.

Теперь организации смогут рассчитывать лишь на подписание свободных агентов, у которых будет свой крайний срок.

И несмотря на то, что дедлайн обменов 2024 года, откровенно говоря, разочаровал, все равно можно выделить некоторые громкие или просто забавные события.

ТОП-10 событий дедлайна НБА

Новый инсайдер НБА: Патрик Беверли объявил о своем обмене до того, как об этом сообщили Шэмс Чарания и Эдриан Вожнаровски.

BREAKING: @patbev21 to the Milwaukee Bucks — Pat Bev Pod (@PatBevPod) February 8, 2024

К тому же, Беверли стал одноклубником Дэмиана Лилларда, с которым у него в прошлом был конфликт. Нью-Йорк обокрал Детройт, забрав Бояна Богдановича и Алека Беркса - претенденты на второй раунд плей-офф? Филадельфия нашла отличного "снайпера" в виде Бадди Хилда, у которого были проблемы с Индианой. Разочарование имени Голден Стэйт: "воины" провели всего один трейд, отправив Кори Джозефа в Индиану, получив драфт-пик второго раунда и деньги. Уход Боба Майерса дает о себе знать. Денвер, Клипперс, Майами, Лейкерс и Чикаго не провели ни одного обмена. Особенно в этом списке нужно выделить ЛАЛ и Буллз: первые так и не усилились (интересно, что об этом думает ЛеБрон), а вторые бездействовали третий год подряд.

Путешественник Динуидди: если Чикаго три года подряд молчит, то Спенсер три года подряд меняет команду. В этот раз защитник отправился в Торонто, но там он вряд ли задержится - канадцы собираются отчислить его, чтобы не платить 1,5 миллиона долларов в виде бонусов за количество сыгранных матчей. Даллас получил неплохого бигмена в виде Дэниэла Гэффорда, отправив в Вашингтон Ришона Холмса. Оклахома решила добавить себе немного опыта, выменяв у Шарлотт Гордона Хэйуорда, отказавшись от Тре Манна, Дависа Бертанса и Василие Мицича. Милуоки разъединил братьев Лопесов: Робин отправился к Алексею Леню в Сакраменто (Вожнаровски написал, что Кингз отчислят его). Лопес, кстати, написал, что ему понравилось быть одноклубником Беверли на протяжении целых часа и 45 минут.

I enjoyed being teammates with Patrick Beverley for all of an hour and 45 minutes I'll never forget those times#Indelible — Robin Lopez (@rolopez42) February 8, 2024 СКУКА: команды хоть и провели определенное количество трейдов, но ни один из них нельзя назвать по-настоящему громким. По сравнению с прошлым годом дедлайна словно и не было.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием звездного уик-энда НБА, который пройдет в Индианаполисе с 16 по 19 февраля.

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