Трансферный дедлайн-2024: Онлайн-трансляция

Следите за переходами футболистов в последний день летнего трансферного окна вместе с ISPORT.ua.

В ночь с 30 на 31 августа закрывается летние трансферное окно в топ-чемпионатах Европы. Именно в этот день клубы доукомплектовывают свои составы, совершая громкие, а порой неожиданные или даже сумасшедшие переходы.

В Англии и Италии окно закроется 31 августа в 1:00 по киевскому времени, во Франции в 00:00, в Испании - в 00:59, а в Германии раньше всех, в 21:00 по киевскому времени

Поэтому предлагаем Вам следить за всеми самыми интересными трансферами в онлайн-трансляции дедлайна на ISPORT.ua.

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