iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трансферный дедлайн-2024: Онлайн-трансляция

Следите за переходами футболистов в последний день летнего трансферного окна вместе с ISPORT.ua.
Сегодня, 12:20

В ночь с 30 на 31 августа закрывается летние трансферное окно в топ-чемпионатах Европы. Именно в этот день клубы доукомплектовывают свои составы, совершая громкие, а порой неожиданные или даже сумасшедшие переходы.

В Англии и Италии окно закроется 31 августа в 1:00 по киевскому времени, во Франции в 00:00, в Испании - в 00:59, а в Германии раньше всех, в 21:00 по киевскому времени

Поэтому предлагаем Вам следить за всеми самыми интересными трансферами в онлайн-трансляции дедлайна на ISPORT.ua.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы дедлайн онлайн-трансляция

Статьи по теме

Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
Ливерпуль объявил о подписании вингера сборной Италии Ливерпуль объявил о подписании вингера сборной Италии
Півзахисник Мілана відправився в оренду в інший клуб Серії А Півзахисник Мілана відправився в оренду в інший клуб Серії А
Зальцбург - Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов Зальцбург - Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Лига конференций12:45
Тренер Бетиса - о матче с Кривбассом в Лиге конференций: Важнейшим было выйти в групповой этап
Олимпийские игры12:43
Украинская спортсменка установила рекорд Паралимпийских игр
Лига Чемпионов12:30
Судаков оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Шахтера, озвучив свою мечту
Европа12:20
Трансферный дедлайн-2024: Онлайн-трансляция
Европа12:09
Анчелотти нашел причины бледной игры Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Другие страны12:04
Аль-Ахли достиг соглашения о трансфере "плана Б" на случай срыва перехода Осимхена
Лига Чемпионов11:29
Нойер оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Баварии, выделив матч против Шахтера
Европа10:53
"Очень важен для нас": Мичел расхвалил Цыганкова после победы Жироны над Осасуной в Ла Лиге
Лига конференций10:53
Челси и обидчик Кривбасса узнают соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основного этапа Лиги конференций
Европа10:36
Середняк Серии А собирается подписать игрока, которым интересовался Шахтер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK