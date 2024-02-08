Звездный уик-энд НБА: составы команд, списки участников конкурсов и результаты

ISPORT рассказывает подробности о Матче всех звезд НБА и других конкурсах во время уик-энда.

В американском городе Индианаполис, штат Индиана, состоится звездный уик-энд НБА-2024, в рамках которого пройдут традиционные конкурсы, а вишенкой на торте станет Матч всех звезд.

В этом году не обошлось без новинок в формате проведения праздника. ISPORT знакомит своих читателей с составом участников всех событий, а также рассказывает, как это будет происходить.

Расписание NBA All-Star Weekend 2024

Ночь с пятницы на субботу, 16-17 февраля

19:30 | Тренировка участников матчей восходящих звезд

00:30 | пресс-конференция Зала славы баскетбола

02:00 | NBA All-Star Celebrity Game – матч звезд шоубиза: команда Шэннона Шарпа - команда Стивена Эй Смита

04:00 | Panini Rising Stars – матчи восходящих звезд

Ночь с субботы на воскресенье, 17-18 февраля

18:00 | Тренировки участников матча звезд НБА

21:00 | NBA x HBCU Classic, матч между командами "исторически черных университетов": Winston-Salem State vs. Virginia Union

02:00 | Пресс-конференция комиссара Адама Сильвера

03:00 | State Farm All-Star

- Kia Skills Challenge (конкурс умений)

- Starry 3-Point Contest (конкурс трехочковых)

- Стеф Карри против Сабрины Ионеску (отдельная дуэль конкурса трехочковых)

- AT&T Slam Dunk (конкурс слэм-данков)

Ночь с воскресенья на понедельник, 18-19 февраля

18:30 | Награждение легенд НБА

20:30 | Матч звезд NBA G-Лиги

04:00 | 73-й Матч всех звезд НБА

NBA All-Star Celebrity Game

В так называемом поединке звезд шоу-бизнеса, или селебритис, принимают участие люди из разных сфер. В этом году на паркете встретятся команды под руководством двух ТВ-экспертов, а именно Шэннона Шарпа и Стивена Эй Смита.

В помощниках у Шарпа выступят известный рэпер и актер 50 Cent, а также двукратный победитель Супербоула и пятикратный MVP НФЛ Пэйтон Мэннинг. Ассистентами Смита станут еще один популярный американский рэпер, Lil Wayne, и чемпионка ЖНБА, олимпийская чемпионка 2020 года и двукратная чемпионка мира Эйджа Уилсон.

Среди участников матча можно выделить чемпиона НБА Метта Уорлд Пис (он же Рон Артест), звезд НФЛ Майку Парсонса и Си Джей Страуда, пилота ИндиКар Конора Дэйли, олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери, обладательницу премии Emmy Лилли Сингх и актеров Дилана Уэнга и Куинси Айзею.

Источник: nba.com

Panini Rising Stars

Начиная с 2022 года, формат этого конкурса предусматривает сразу три матча. В четырех командах будут выступать игроки, которые проводят первый или второй сезон НБА, а также молодые ребята из G-Лиги.

Капитанами команд стали чемпион НБА Пау Газоль (победитель конкурса в 2023 году), чемпионка ЖНБА Тамика Кэтчингс, бывший игрок НБА, а ныне ТВ-эксперт Джейлен Роуз и двукратный Лучший шестой НБА Детлаф Шремпф (в его команде будут G-Лиговцы).

Шэйдон Шарп (команда Роуза) из-за травмы не сможет принять участие, его заменит Джереми Сохан (Сан-Антонио).

Источник: nba.com

Конкурс умений (Skill Challenge)

Как и в случае с Матчем восходящих звезд, в 2022 году претерпел изменений и конкурс умений. На замену традиционным индивидуальным соревнованиям пришел мини-турнир трех команд. Как и прежде, баскетболисты разных позиций и размеров должны продемонстрировать свои умения на паркете.

Так как звездный уик-энд пройдет в Индианаполисе, одна из команд будет представлена исключительно игроками Индианы Пэйсерс (Тайриз Халибертон, Бенедикт Матурин, Майлз Тернер).

Во второй команде были собраны баскетболисты, которые в прошлые годы были выбраны под первыми пиками драфтов НБА (Виктор Вембаньяма, Паоло Банкеро, Энтони Эдвардс).

Третья команда будет состоять из олл-стар игроков, которые также примут участие в Матче всех звезд (Трэй Янг, Скотти Барнс, Тайриз Мэкси).

Источник: nba.com

Конкурс трехочковых бросков

Не обойдется звездный уик-энд без традиционного конкурса для "снайперов" НБА, в котором они будут соревноваться в бросании трехочковых.

Как всегда, в конкурсе трехочковых примут участие восемь баскетболистов. Три игрока с лучшими результатами пройдут в финале. У участников будут две отдельные точки на расстоянии 1,83 м от трехочковой линии. За попадание с этой точки участник получит сразу три балла.

Каждый участник выберет для себя отдельную секцию, в которой будет находиться стойка с пятью, так называемыми, "money-balls", каждое попадание которого стоит два балла. На выполнение всех бросков у игроков будет 70 секунд.

Звезда Милуоки Дэмиан Лиллард будет защищать статус прошлогоднего чемпиона:

Дэмиан Лиллард (Милуоки)

Малик Бизли (Милуоки)

Джейлен Брансон (Нью-Йорк)

Тайриз Халибертон (Индиана)

Лаури Маркканен (Юта)

Донован Митчелл (Кливленд)

Карл-Энтони Таунс (Миннесота)

Трэй Янг (Атланта)

Stephen vs. Sabrina (дуэль Карри и Ионеску)

Впервые в истории звездного уик-энда в отдельной дуэли конкурса трехочковых сойдутся мужчина и женщина.

НБА решила устроить противостояние лучшего "снайпера" в истории НБА в лице Стефа Карри и Сабрины Ионеску, которая в прошлом сезоне установила рекорд звездного уик-энда ЖНБА, заработав 37 из 40 возможных баллов в финальном раунде конкурса трехочковых бросков.

Формат конкурса будет идентичным обычному конкурсу трехочковых, но с одним очевидным нюансом: Карри будет бросать с трехочковой линии НБА мячами НБА, а Ионеску - с трехочковой линии ЖНБА (ближе к кольцу) мячами ЖНБА (меньший размер).

Источник: nba.com

AT&T Slam Dunk (конкурс слэм-данков)

Конкурс по броскам сверху всегда был самым ожидаемым для фанатов баскетбола. Однако после шикарной дуэли Аарона Гордона и Зака ЛаВина в 2016 году у конкурса наметился кризис.

Выйти из него удалось в 2023 году, когда в слэм-данк контесте впервые в истории принял участие представитель G-Лиги Мак МакКланг, который и стал победителем конкурса.

Участники конкурса слэм-данков:

Мак МакКланг (Осеола Мэджик)

Джейлен Браун (Бостон Селтикс)

Хайме Хакес-младший (Майами Хит)

Джейоб Топпин (Нью-Йорк Никс)

Источник: nba.com

NBA All-Star Game

Спустя шесть лет НБА решила вернуться к традиционному формату Матча всех звезд, в котором вновь сойдутся команды Запада и Востока.

В связи с этим лига отказалась от проведения драфта, а потому капитаны команд получили лишь символическую власть.

Капитаном команды Запада станет ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), а команды Востока - Яннис Адетокумбо (Милуоки).

Теперь, как и раньше, команды будут проводить стандартный матч: четыре 12-минутных четверти. Командам также больше не придется набирать определенное количество очков для победы. При этом они все равно продолжать играть ради определенных благотворительных организаций.

Из-за травмы в МВЗ-2024 не смогут принять участие Джоэл Эмбиид (Филадельфия) и Джулиус Рэндл (Нью-Йорк). Их заменят Трэй Янг (Атланта) и Скотти Барнс (Торонто)