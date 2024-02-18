Игрок G-Лиги второй год подряд выиграл конкурс данков звездного уик-энда НБА

В ночь на воскресенье, 18 февраля, в Индианаполисе в рамках звездного уик-энда НБА прошел конкурс данков.

В этом контесте принимали участие Джейлен Браун (Бостон), Хайме Хакес (Майами), Джейкоб Топпин (Нью-Йорк) и МакКланг (Осеола Мэджик, G-Лига).

По итогам первого раунда из борьбы за победу вылетели Хакес и Топпин, а МакКланг и Браун вышли в финал.

Во время своего первого финального данка Браун надел джерси Терренса Кларка, 19-летнего уроженца Бостона, который погиб в автокатастрофе за три месяца до драфта 2021 года.

Затем он решил отдать дань уважения Майклу Джексону, исполнив данк через Донована Митчелла, надев на левую руку белую перчатку.

Однако судьи отдали победу МакКлангу, который сумел забить через Шакила О'Нила, одетого в джерси Осеола Мэджик, фарм-клуба Орландо, который недавно вывел из обращения игровой номер четырехкратного чемпиона НБА.

EVERY ANGLE of this Mac McClung 5⃣0⃣ pic.twitter.com/gh76xp2Gay — NBA (@NBA) February 18, 2024

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с полным расписанием звездного уик-энда НБА 2024 года.

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