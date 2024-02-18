Карри победил Ионеску в первом в истории конкурсе "снайперов" между мужчиной и женщиной

Баскетболистка была близка к тому, чтобы выиграть, однако "Шеф" в этот вечер был все же немножко лучше.

В этом году организаторы звездного уик-энда НБА решили добавить что-то особенное.

Так, в одном конкурсе встретились два лучших снайпера НБА и ЖНБА: Стеф Карри и Сабрина Ионеску, чью битву можно назвать легендарной, ведь подобное произошло впервые в истории уик-энда звезд.

Конкурс открывала Ионеску, которая бросала мячами ЖНБА. Сабрина очень уверенно прошла первый отрезок, реализовав 13 из 15 бросков. Однако затем она немного сбавила темп и в итоге набрала 26 баллов.

Источник: Getty Images

Примечательно, что Ионеску набрала столько же, сколько и Дэмиан Лиллард в конкурсе трехочковых, что стало наибольшим результатом соревнования.

Затем настала очередь Карри отвечать на результат Ионеску. Лидер Голден Стэйт начал конкурс не так уверенно, промазав первые два из трех бросков. Но дальше все пошло куда лучше, что привело к суммарным 29 баллам и победе в конкурсе.

Источник: Getty Images

За победу "Шеф" получил специальный чемпионский пояс. Стоит отметить, что ни Стеф, ни Сабрина ни разу не забросили со сверхдальней дистанции.

Напомним, что на ISPORT доступно расписание всего звездного уик-энда НБА 2024 года.

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