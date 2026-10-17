Кличко получил разрешение суда

Ограбленный бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко получил новые полномочия, которые позволят ему обратиться в правоохранительные органы.

Владимир Кличко с женой в 2016 году / Getty Images

Суд удовлетворил ходатайство экс-боксера о назначении его временным опекуном дочери Кайи. Девочка является единственной наследницей имущества своей матери.

Среди предоставленных Кличко полномочий отдельно указано право обращаться в правоохранительные органы с просьбой расследовать обстоятельства исчезновения драгоценностей.

По утверждению украинского боксера, еще при жизни бывшая жена Панеттьер опасалась, что ее имущество могли похитить. Кличко заявил, что человек, не являющийся родственником актрисы, продал часть ее украшений в ломбард.

При этом, как утверждает спортсмен, сотрудники ломбарда отказались раскрывать информацию о проданных вещах без соответствующего обращения правоохранительных органов.

Кроме того, Кличко сообщил, что после смерти актрисы федеральные агенты провели обыск в ее доме на основании судебного ордера и изъяли некоторые предметы.

Напомним, что Владимир Кличко подал в суд сразу после смерти жены. Хейден Панеттьер умерла 16 августа в возрасте 36 лет из-за передозировки наркотическими веществами.

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