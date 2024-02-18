Игроки Индианы выиграли конкурс умений звездного уик-энда НБА

Третий год подряд этот конкурс завершается победой команды из города, в котором проходит праздник баскетбола.

Второй вечер звездного уик-энда НБА открывал конкурс умений, в котором участвовали три команды по три человека.

В первом раунде команды проходили через полосу препятствий: нужно было отдать точный пас, пробежать мимо трех "оппонентов", забросить двухочковый, бросить с дальней дистанции и вернуться обратно, забросив лэй-ап или данк.

В раунде №2 команды демонстрировали умение отдать передачу, попадая в отверстия разных диаметров, которые передвигались. В третьем раунде троицы бросали с разных дистанций.

В первых двух конкурсах победила команда Индианы, состоявшая из Майлза Тернера, Бенедикта Матурина и Тайриза Халибертона. В бросковом раунде сильнейшей оказалась команда участников будущего Матча всех звезд, в которой выступили Трэй Янг, Скотти Барнс и Тайриз Мэкси.

А вот команда первых пиков выступила хуже всех: как бы Паоло Банкеро и Виктор Вембаньяма не старались, Энтони Эдвардс прибыл на этот уик-энд получить удовольствие.

Молодая звезда Миннесоты, как и обещал, бросал нерабочей левой рукой. Эдвардс даже не успел завершить первый конкурс, так как не хватило времени.

Победитель определялся в тай-брейке - там командам нужно было бросать с центра площадки.

Мэкси сумел забросить, когда таймер показывал 58,8 с - трио Пэйсерс нужно было попасть один раз с логотипа за меньшее время. И у них это получилось! За 20 секунд до конца Халибертон принес своей команде победу.

Стоит отметить, что после смены формата в конкурсе побеждают лишь команды из городов, в которых проходили звездные уик-энды: в 2022 году победила команда Кливленда, в 2023 - команда Юты.

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Отметим, что главное событие звездного уик-энда НБА, Матч всех звезд-2024, пройдет в ночь на понедельник, 19 февраля. Встреча начнется в 04:00 по киевскому времени.

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