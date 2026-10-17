"Мы хотим придерживаться своей философии": Туран о предстоящем мачте с Интером

Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги победного матча с Колосом в УПЛ и рассказал о подготовке к встрече с Интером в Лиге чемпионов.

Тренер поблагодарил футболистов и персонал клуба за самоотдачу.

"После предыдущего матча Лиги чемпионов у нас было буквально три-пять часов, когда мы могли немного отпраздновать и одновременно поспать перед следующей поездкой. Сегодня мы уже снова вынуждены быть здесь и проводить очередной поединок чемпионата Украины. Поэтому я благодарен им за все, за максимум, который они отдали как на поле, так и за его пределами", — заявил Туран.

Отдельно наставник объяснил, почему после ошибки Крыськива, приведшей к пропущенному мячу, заменил его на Олега Очеретько. По словам тренера, это решение было частью заранее подготовленного тактического плана.

"Нам крайне необходимы были динамика и агрессия в центре поля. Пропущенный гол привел к тому, что преимущество над соперником сократилось до одного мяча", — пояснил Туран.

Также тренер прокомментировал предстоящий матч с Интером, который он считает одним из сильнейших клубов европейского футбола.

"Мы хотим придерживаться своей философии, не отступать и не переставать быть Шахтером, — подчеркнул специалист.

Туран добавил, что команда еще не успела детально проанализировать итальянского соперника, поскольку все внимание до финального свистка матча с Колосом было сосредоточено на чемпионате Украины.

Кроме того, тренер высказался о слухах относительно возможного назначения в сборную Турции. Он заверил, что остается предан донецкому клубу.

"Моя безграничная верность и преданность клубу всегда со мной. Я сейчас здесь и готов быть полезным Шахтеру так долго, как на меня будут рассчитывать", — заявил Туран.

В завершение наставник объяснил свою эмоциональную реакцию на действия арбитра во время замен. По его словам, из-за сложного календаря и недостатка отдыха клуб заранее рассчитывает игровое время футболистов, чтобы защитить их от чрезмерных нагрузок.

"Арбитр сказал мне, что мы должны уважать их работу. Я согласен, однако если они хотят, чтобы их уважали, то им также нужно научиться уважать нас", — отметил Туран.

Напомним, Шахтер обыграл Колос со счетом 2:1.

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