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Лиллард защитил статус победителя конкурса трехочковых бросков

Звезда Милуоки снова доказал свое умение бросать с дальней дистанции.
Сегодня, 10:05
Дэмиан Лиллард / Getty Images
Дэмиан Лиллард / Getty Images

Минувшей ночью во время звездного уик-энда в Индианаполисе прошел традиционный конкурс трехочковых бросков.

В отличие от конкурса данков, в нем принимали участие исключительно игроки НБА. 

По итогам первого раунда, который длился 60 секунд, набрав наименьшее количество баллов, конкурс покинули Донован Митчелл (21 балл), Малик Бизли (20 баллов), Джейлен Брансон (24 балла) и Лаури Маркканен (25 баллов).

Во втором раунде участники имели в два раза меньше времени, а именно 30 секунд. Тайризу Халибертону повезло меньше всех - лидер Индианы сумел забросить лишь на 12 баллов.

Таким образом в финале оказались Дэмиан Лиллард (16 баллов), Трэй Янг (17 баллов) и Карл-Энтони Таунс (16 баллов).

На финал игрокам вернули 60 секунд, которые определили лучшего "снайпера" в этом году. Как и в случае с конкурсом данков, им оказался победитель прошлогоднего конкурса в лице Лилларда, опередившего результаты своих оппонентов на два балла (26, 24, 24).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с полным расписанием звездного уик-энда НБА 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Дэмиан Лиллард

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