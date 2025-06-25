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Баскетбол

Бостон совершил еще один обмен основного игрока в целях экономии

Кристапс Порзингис перебрался в Атланту.
Сегодня, 09:59       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Межсезонье в НБА идет полным ходом. Бостон Селтикс за сутки провел сразу два обмена - сначала отправил ветерана Джру Холидея в Портленд, а затем обменял и бигмена Кристапса Порзингиса.

Латвиец в рамках трехстороннего обмена перебрался в Атланту. 

Обмен между Бостоном, Атлантой и Бруклином:

Атланта получает:

  • Кристапс Порзингис
  • пик второго раунда драфта

Бруклин получает:

  • Теренса Менна
  • 22-й пик Атланты на этом драфте

Бостон получает:

  • Джордж Ньянг
  • пик второго раунда драфта

Таким образом, Бостон отдает большой контракт центрового, принимая себе куда более дешевое соглашение Джорджа Ньянга, которое поможет команде избежать дополнительного "налога на роскошь". По оценкам, эти обмены могут помочь Селтикс сэкономить целых 180 млн долларов на налогах.

На ISPORT доступна информация и о других обменах между клубами Национальной Баскетбольной Ассоциации.

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