Бостон обменял своего чемпиона на игрока с Портленда

Разыгрывающий Бостона Дрю Холидэй стал игроком Портленда в результате крупного обмена франшиз.

Как сообщил инсайдер Шемс Чарания, Селтикс получат за своего чемпиона Анферни Саймонса, а также два пика второго раунда.

BREAKING: The Boston Celtics have traded Jrue Holiday to the Portland Trail Blazers for Anfernee Simons and two second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/2ycXQicGkT — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2025

Холидэй присоединился к Бостону перед стартом сезона-2023/24, по итогу которого "кельты" стали чемпионами НБА.

В прошедшем сезоне 34-летний баскетболист отыграл 66 матчей, в которых набирал в среднем 11,1 очка, 4,3 подбора и 3,9 передачи.

Напомним, что в 2023 году Портленд получил Холидэя в результате обмена Дэмьена Лилларда в 2023 году. Затем же клуб отправил в Бостон в сделке, включавшей два выбора в первом раунде.

Ранее сообщалось, что звезда НБА пополнит ряды Хьюстона в рамках масштабного обмена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!