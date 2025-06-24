iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Бостон обменял своего чемпиона на игрока с Портленда

Клубы совершили большую сделку.
Сегодня, 07:53       Автор: Митя Шитко
Дрю Холидэй / Getty Images
Дрю Холидэй / Getty Images

Разыгрывающий Бостона Дрю Холидэй стал игроком Портленда в результате крупного обмена франшиз.

Как сообщил инсайдер Шемс Чарания, Селтикс получат за своего чемпиона Анферни Саймонса, а также два пика второго раунда.

Холидэй присоединился к Бостону перед стартом сезона-2023/24, по итогу которого "кельты" стали чемпионами НБА. 

В прошедшем сезоне 34-летний баскетболист отыграл 66 матчей, в которых набирал в среднем 11,1 очка, 4,3 подбора и 3,9 передачи.

Напомним, что в 2023 году Портленд получил Холидэя в результате обмена Дэмьена Лилларда в 2023 году. Затем же клуб отправил в Бостон в сделке, включавшей два выбора в первом раунде.

Ранее сообщалось, что звезда НБА пополнит ряды Хьюстона в рамках масштабного обмена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Клубный чемпионат мира-2025: Бенфика - Бавария, Эсперанс Тунис - Челси и другие матчи Клубный чемпионат мира-2025: Бенфика - Бавария, Эсперанс Тунис - Челси и другие матчи
"Пора строить что-то свое": директор команды Усика о прекращении сотрудничества с Красюком "Пора строить что-то свое": директор команды Усика о прекращении сотрудничества с Красюком
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
Интер Майами вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира, Порту и Аль-Ахли забили восемь голов Интер Майами вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира, Порту и Аль-Ахли забили восемь голов

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Бад-Гомбурге
просмотров

Последние новости

Другие страны09:00
Клубный чемпионат мира-2025: Бенфика - Бавария, Эсперанс Тунис - Челси и другие матчи
Бокс08:43
"Пора строить что-то свое": директор команды Усика о прекращении сотрудничества с Красюком
Европа08:13
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
НБА07:53
Бостон обменял своего чемпиона на игрока с Портленда
Другие страны07:29
Интер Майами вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира, Порту и Аль-Ахли забили восемь голов
Европа00:25
Нидерланды стали вторым финалистом Евро U-19
Европа00:02
ПСЖ спокойно переиграл Сиэтл, Атлетико не смог справиться с Ботафого
Вчера, 23:27
Европа23:27
Бейл хочет приобрести валлийский клуб
Европа22:56
Победитель Лиги чемпионов в составе Манчестер Юнайтед получит должность в структуре клуба
Европа22:34
"Цинично обстреляна ракетами": Ломаченко отреагировал на обстрел своей школы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK