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Баскетбол

Звезда НБА пополнит ряды Хьюстона в рамках масштабного обмена

Кевин Дюрант станет игроком Рокетс.
Сегодня, 19:52       Автор: Василий Медвидь
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Звездный баскетболист Кевин Дюрант будет выступать за новую команду в новом сезоне. Об этом сообщил Шэмс Чарания.

Дюрант перейдет в Хьюстон Рокетс. Он стал главным активом в масштабном обмене с Финиксом.

Санс за своего игрока получат 5 пиков второго раунда, 10-й пик драфта 2025, Джейлена Грина и Диллона Брукса.

Напомним, ранее сообщалось, что Дюрант заблокировал обмен в финалиста Западной конференции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финикс хьюстон кевин Дюрант

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