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Баскетбол

Дюрант заблокировал обмен к финалисту Западной конференции

Ветеран не захотел покидать Солнечный пояс.
Сегодня, 21:29       Автор: Антон Федорцив
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Форвард Финикса Кевин Дюрант отверг трехсторонний обмен. В рамках сделки 36-летний американец мог оказаться в Миннесоте, сообщает Hardwood Paroxysm.

По данным журналиста Мэтта Мура, Санз и Тимбервулвз привлекли к обмену Бруклин. Финикс положил глаз на центрового Нетс Ника Клэкстона. Однако, Дюрант отказался переезжать в Миннесоту.

Ветеран перебрался в ряды Санз посреди сезона 2022/23. Средние цифры форварда в нынешней кампании – 26.6 очка, 6 подборов, 4.2 передачи и 0.8 перехвата почти за 37 минут на паркете. Финикс не вышел в плей-офф.

Напомним, комиссар НБА Адам Сильвер обновил информацию о появлении новой команды НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Миннесота Тимбервулвз Финикс Санз

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