Комиссар НБА обновил информацию о расширении лиги

Глава НБА Адам Сильвер высказался о потенциальном появлении новой команды. О желании обсудить ситуацию с членами ассоциации в межсезонье комиссар заявил в Dan Patrick Show.

"Я не намерен раздражать людей этим вопросом. Мы всерьез рассмотрим его этим летом.

Пока не совсем понятно, насколько выигрывает лига от добавления еще одного города в США. Со временем мы могли бы активизироваться в Канаде и Мехико", – рассказал Сильвер.

Под эгидой НБА соревнуются 30 коллективов. В последний раз ассоциация расширила лигу в 2004 году с возрождением команды в Шарлотте. Главными претендентами на присоединение сейчас называют Сиэтл и Лас-Вегас.

Кстати, в финале НБА Оклахома с камбэком обыграла Индиану в четвертом поединке.

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