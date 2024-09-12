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Баскетбол

Сильвер: НБА пока что не готова к расширению, но интерес существует

Лига собирается рассмотреть этот вопрос более конкретно по ходу нового сезона.
Сегодня, 12:00
Адам Сильвер / Getty Images
Адам Сильвер / Getty Images

НБА провела заседание совета управляющих лиги, по итогам которой выступил комиссар лиги Адам Сильвер.

Отвечая на вопрос о расширении лиги, Сильвер заявил, что НБА пока что не готова к этому. Хотя данный вопрос еще будет подниматься по ходу следующего сезона.

"На этой встрече не было много разговоров о расширении, но в основном не из-за отсутствия интереса, а потому, что мы сказали им, что еще не совсем готовы", - цитирует Сильвера ESPN.

"Мы сказали нашему совету директоров, что планируем заняться этим вопросом в этом сезоне, но пока мы не совсем готовы".

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"Но я думаю, что интерес к этому процессу, безусловно, есть, и я думаю, что мы еще не приняли никаких конкретных решений относительно рынков или даже откровенного расширения".

Напомним, что во время данного заседания было принято решение расширить право на использование тренерского челленджа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адам Сильвер

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