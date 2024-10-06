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Баскетбол

Йокич и комиссар НБА оказались в неловкой ситуации из-за матчей регулярного сезона

Кто-то из них точно врет.
Сегодня, 11:13
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Несколько дней назад комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что к нему обратились некоторые игроки с необычной просьбой.

Он рассказал, что европейское трио Янниса Адетокумбо (Милуоки), Луки Дончича (Даллас) и Николы Йокича (Денвер) спросили его о возможности проведения одного из матчей регулярного сезона на их родине в Греции, Словении и Сербии соответственно.

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Однако после дебютной игры против Бостона (103:107) в рамках предсезонной подготовки сербский бигмен опроверг слова Сильвера.

"У меня нет разрешения говорить об этом, я этого не требовал", - приводит слова Йокича BasketNews.

Ранее Никола Йокич признался, какое поражение он считает самым тяжелым в своей карьере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Адам Сильвер Никола Йокич

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