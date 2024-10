Йокич и комиссар НБА оказались в неловкой ситуации из-за матчей регулярного сезона

Несколько дней назад комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что к нему обратились некоторые игроки с необычной просьбой.

Он рассказал, что европейское трио Янниса Адетокумбо (Милуоки), Луки Дончича (Даллас) и Николы Йокича (Денвер) спросили его о возможности проведения одного из матчей регулярного сезона на их родине в Греции, Словении и Сербии соответственно.

Однако после дебютной игры против Бостона (103:107) в рамках предсезонной подготовки сербский бигмен опроверг слова Сильвера.

"У меня нет разрешения говорить об этом, я этого не требовал", - приводит слова Йокича BasketNews.

This guy Adam Silver is really going around and lying. Jokic doesn't want to be part of that lmao https://t.co/ebUQTbamfJ pic.twitter.com/q2OFHuZEdW