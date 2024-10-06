Бизнесмена признали виновным в мошенничестве при участии экс-игроков НБА

Федеральный суд присяжных на Манхэттене признал бизнесмена из Джорджии виновным по пяти пунктам обвинения в хищении у бывших игроков НБА Дуайта Ховарда и Чендлера Парсонса на сумму 8 миллионов долларов в 2021 году, сообщает ESPN.

Кэлвин Дарден-младший был признан виновным в мошенничестве, банковском мошенничестве, отмывании денег и двух различных пунктах обвинения.

Дарден был замешан в нескольких схемах с бывшим агентом НБА Чарльзом Бриско, который признал себя виновным в своем участии в этом деле в прошлом году.

Прокуроры представили доказательства того, что Ховард отправил Дардену выплату в размере 7 миллионов за то, что чемпиона НБА 2020 года считал частью попытки приобрести команду ЖНБА Атланта Дрим.

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Парсонса обманом заставили вложить средства в развитие карьеры бигмена Индианы Джеймса Уайзмана.

Правительственные адвокаты заявили, что планируют добиваться приговора от 11 до 14 лет для Дардена, который также был признан виновным в многомиллионном мошенничестве в 2016 году.

Были представлены доказательства того, что Дарден использовал 6,1 миллиона из 7 миллионов Ховарда на два автомобиля, включая Lamborghini, 110 тысяч на пианино, 90 тысяч на часы и помощь в покупке дома в Атланте за 3,7 млн долларов.

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