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Баскетбол

Ховард попросил у владелицы Лейкерс еще один шанс сыграть в НБА

"Последний танец" для "Супермена"?
Сегодня, 16:21
Дуайт Ховард / Getty Images
Дуайт Ховард / Getty Images

Дуайт Ховард помог Лос-Анджелес Лейкерс завоевать в 2020 году 18-й чемпионский титул в истории франшизы.

Ожидалось, что после того чемпионского забега бигмен останется в коллективе, но он подписался с Филадельфией. Спустя год он вернулся в Лос-Анджелес, но в 2022 году 38-летний баскетболист покинул НБА.

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Недавно к нему на подкаст пришла владелица ЛАЛ Джини Басс, которую Ховард в шуточной форме спросил, может ли он вернуться.

"Джини, дай мне еще один шанс", - пропел свою просьбу Дуайт.

Затем он признался, что его действительно ранило то, что он не смог остаться в Лос-Анджелесе после завоевания чемпионства.

"Мне было грустно. Я хотел вернуться. И я не знаю, что произошло. Мне сказали, что у вас нет предложения для меня", - приводит слова Ховарда BasketNews

"Мне было больно, потому что я чувствовал, что команда, которая у нас была, снова будет вместе. Я думал, что сделал что-то не так. И Джавэйл (МакГи) тоже. Я бы хотел, чтобы у нас был шанс вернуть все назад".

Однако Басс заявила, что организация делала игроку предложение остаться. Она предположила, что причиной их расставания стало недопонимание.

В сезоне-2019/20 Дуайт Ховард набирал в среднем 7,5 очка и 7,3 подбора, выходя со скамейки, будучи дублером Энтони Дэвиса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дуайт Ховард Лос-Анджелес Лейкерс

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