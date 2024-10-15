ЛеБрон ответил на вопрос о потенциальной игре с Карри за одну команду

Фанатам очень понравилось видеть своих кумиров, играющих вместе.

Многие годы ЛеБрон Джеймс и Стеф Карри играли друг против друга в Финалах НБА.

Не считая Матча всех звезд, фанаты никогда не видели их совместную игру. Но это изменилось на Олимпиаде-2024, где США стали чемпионом.

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Баскетбольные болельщики не скрывают своего желания снова увидеть "Короля" и "Шефа" в качестве одноклубников.

Джеймса спросили, увидят ли фанаты хотя бы еще один раз их в составе одной команды. И его ответ может разочаровать многих.

"Я понятия не имею", - приводит слова ЛеБрона ESPN.

Уорриорз пытались договориться с Лейкерс об обмене Джеймса во время дедлайна обменов в прошлом сезоне, но получили отказ.

Летом же ЛеБрон и Стеф подписали продления со своими командами, а потому вероятность их объединения заметно снизилась.

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