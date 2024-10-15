Джордж травмировал колено в предсезонной игре против Атланты

В матче предсезонной подготовки Филадельфия на выезде обыграла Атланту со счетом 104:89.

Но победа была омрачена травмой важного игрока, а именно Пола Джорджа.

Как сообщает ESPN, по ходу второй четверти 34-летний форвард получил гиперэкстензию левого колена, после чего покинул площадку, на которую он не вернулся.

Paul George hyperextended his left knee, per @ginamizell



Prayers 🙏



pic.twitter.com/soUSoKbqaV — NBACentral (@TheDunkCentral) October 15, 2024

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"Надеюсь, все будет в порядке, и он сразу же вернется к нам", - сказал после матча главный тренер 76-х Ник Нерс.

Для Джорджа это была вторая игра в новой команде после того, как он подписал с ней четырехлетний максимальный контракт в это межсезонье.

Ранее стало известно, что Джоэл Эмбиид пропустит всю предсезонную подготовку из-за проблем с коленом.

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